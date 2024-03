“Lucca Gustosa“: weekend in centro. Street food, tordelli e le sigaraie

Due giorni per degustare specialità di street food a chilometro zero, ad esempio, ma anche per ammirare l’abilità delle sigaraie e provare i vari tipi di tabacco. “Lucca Gustosa offre il palcoscenico più importante, il centro storico della città, alle sagre intese come autentiche eccellenze del territorio“, sottolineano gli assessori Paola Granucci (commercio) e Remo Santini (Turismo) che ieri hanno ufficialmente varato il ricco programma. Non è un caso che siano compresi veri e propri “tesori“ della tavola lucchese come i tordelli di Sant’Angelo in Campo e la Zuppa di Aquilea.

Le date sono quelle di sabato 23 e domenica 24 marzo. Le location. In Piazza Anfiteatro dalle ore 12 alle 19 le associazioni di categoria cittadine proporranno i sapori delle campagne, con il centro storico che diventa vetrina per i paesi: dalle colline lucchesi arriva la zuppa frantoiana Pat, da Sant’Angelo i celeberrimi tordelli, mentre dalla Media Valle del Serchio necci con la ricotta e miele. Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio spazio ad una delle novità più importanti dell’edizione 2024, ovvero un angolo europeo a cura delle città gemelle di Lucca, che proporranno le loro specialità e prodotti della tradizione, oltre a stand e speciali iniziative. Saranno protagoniste l’alsaziana Colmar e la bavarese Schongau. Insieme a loro, un altro stand di rilievo internazionale, quello di Destination Napoleon, che raggruppa città Napoleoniche, per un intreccio di cultura ed enogastronomia del tutto inedito.

E ancora sotto il loggiato di Palazzo Pretorio saranno protagonisti con una speciale vetrina anche i negozi di vicinato coinvolti nel progetto dell’amministrazione “Botteghe di Paese”, con l’obiettivo di supportare e valorizzare le attività alimentari localizzate nelle frazioni del territorio comunale. Piazza Napoleone, sempre dalle ore 12 alle 19, ospiterà invece un raduno di Street Food a KM0 a cura di Ristogest: le eccellenze enogastronomiche della città rivisitate in versione “on the road”. Anche Manifatture Sigaro Toscano rinnova la sua partecipazione a Lucca Gustosa, invitando visitatori e cittadini a salire sul Truck Club Amici del Toscano, per due giorni di incontro, dibattiti, cultura e degustazioni.

