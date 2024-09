Lucca Film Festival. Ventesima edizione nel segno di grandi star e di nuove iniziative

Doppia presentazione, ieri mattina, prima al Cinema La Compagnia di Firenze e poi nella Sala degli Specchi a Palazzo Orsetti, per la ventesima edizione del Lucca Film Festival, in programma dal 21 al 29 settembre. Nel capoluogo, l’accoglienza del capo di gabinetto della Regione Toscana, Cristina Manetti: "Un festival atteso – ha dichiarato Manetti - che conferma il valore di questo appuntamento. Giunta alla ventesima edizione, la rassegna conferma la sua straordinarietà: tanti ospiti, anteprime di lungometraggi e cortometraggi, ma anche masterclass nella sezione Educational stimolando così un ampio di battito sul cinema a livello nazionale e internazionale. Un Festival che la Regione Toscana è orgogliosa di sostenere". A Palazzo Orsetti, insieme al presidente del festival Nicola Borrelli, è stato il sindaco Mario Pardini a fare gli onori di casa.

"Non possiamo che essere contenti – ha detto il sindaco – per il traguardo dei vent’anni della manifestazione. Se a Lucca è accaduto quest’anno quello che è accaduto, con la presenza in città di Dustin Hoffman e Helen Hunt per le riprese del film “Lucca mortis“, il merito è proprio dei semi gettati da questo festival. Questo è l’indotto culturale di cui la città ha bisogno. Complimenti a tutto lo staff e in particolare al presidente Borrelli e agli sponsor. Per noi questa è una manifestazione di punta perché lascia un’immagine altissima per Lucca".

L’assessore alla cultura Mia Pisano ha sottolineato quanto l’amministrazione creda nel festival: "Per la prima volta – ha confermato – abbiamo stipulato una convenzione scritta con il festival. Perché crediamo nel futuro e nella forza della cultura espressa da questo evento". La parola è poi passata agli sponsor istituzionali e privati.

Per la Fondazione CrLucca, il presidente Marcello Bertocchini ha confermato "la bontà della scelta fatta nel 2013 dall’ente per aumentare considerevolmente i fondi per la rassegna, credendo nel salto di qualità e in una dimensione internazionale", ricordando come tutto sia iniziato con le proiezioni “Lucca hubris“ del regista Peter Greenaway sulla facciata della chiesa di San Francesco". Paolo Tacchi di Banca Generali ha ricordato il legame dell’istituto con il territorio, mentre Silvia Del Carlo, per la Fondazione Bml, ha illustrato l’apporto dell’ente al festival con la presenza nel Palazzo delle Esposizioni di mostre e incontri e masterclass rivolte in particolare agli studenti lucchesi e non, ma aperte a tutti.

Antonio Fanucchi, di Università 50&più, ha espresso soddisfazione per il secondo anno di collaborazione, annunciando l’imminente corso di cinema per i propri allievi. Infine, Cristina Puccinelli, regista, attrice, membro storico dello staff e direttrice della nuova sezione “Scrivere cinema“, ha rimarcato come il concorso di scrittura sia "un ideale collegamento con gli Incontri del Cinema d’Essai, che inizieranno il 30 settembre, molto importanti per l’industria cinematografica".

Paolo Ceragioli