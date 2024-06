Lucca Fashion Weekend. La città alla moda saluta con la sfilata degli studenti

Grande successo per la seconda edizione del Lucca Fashion Weekend.

La giornata conclusiva ha visto protagoniste le attività in Via dei Fossi, dove il progetto "Via della Seta" ha preso vita grazie alle dimostrazioni delle tessitrici lucchesi e all’installazione artistica di Francesco Zavattari.

La via, animata da fili di seta e suggestive performance di luci, ha offerto un percorso interattivo che ha incantato i partecipanti. Nel pomeriggio di ieri, il Caffè Santa Zita ha ospitato l’incontro "Anime Fashion: Dialogo tra Comics, Manga e Moda".

Organizzato da Lucca Crea e TheSign Comics & Art Academy di Firenze, il talk ha esplorato le connessioni tra moda e fumetti. Uno dei momenti più attesi è stata la sfilata dell’indirizzo Moda dell’Istituto Civitali tenutasi all’Atelier Ricci. Le creazioni degli studenti hanno sfilato davanti a un pubblico entusiasta, dimostrando il talento emergente e l’abilità artigianale dei giovani designer. Successo anche per il progetto "Artisanal Crossroad" che ha guidato i visitatori attraverso atelier storici e laboratori artigianali del centro storico, tra cui l’Antica Bottega di Prospero e Galliani Cristalli. Le esposizioni hanno permesso di scoprire brand di moda indipendente e di alta qualità. Parallelamente, il Barbie Show alla Fondazione Banca del Monte ha attirato appassionati con la storica collezione di Barbie di Renata Frediani. La manifestazione è riuscita a coinvolgere la comunità locale e attirare l’attenzione su Lucca come centro di eccellenza per moda e artigianato, confermandosi un appuntamento imperdibile nel calendario culturale della città.

Re. Graz.