Lucca Fashion Boulevard. Grande successo tra teli e costumi da mare

Costumi da mare, collezioni demi couture e pret a porter in maglieria e tessuto, borse, cappelli in paglia, bijoux e teli di pelli sono stati il leitmotiv dell’edizione 2024 di Lucca Fashion Boulevard, il format che CNA Federmoda ha ideato, sotto la direzione artistica di Roberto Corbelli e la regia di Alex Leardini, per presentare nella giornata di venerdì 28 giugno scorso la qualità della moda artigiana al Lucca Fashion Week. Iniziativa che ha riscosso molto successo e apprezzamenti da parte di addetti ai lavori e visitatori dell’evento.