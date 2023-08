Lucca, è morto Guido Pellegrini. Lutto al Teatro del Giglio

Lucca, 12 agosto 2023 – Lutto a Lucca per la morte di Guido Pellegrini. "Colonna portante dello staff del Teatro del Giglio, Guido ha portato la sua grande professionalità sui palchi di tutta Italia e lasciato nel nostro teatro una squadra di tecnici d’eccellenza. Esprimo il mio più sentito cordoglio, porgo le condoglianze alla famiglia, agli amici e stringo in un abbraccio la compagna di Guido, Antonella Giannini - dirigente al Comune di Lucca”, dice il sindaco Mario Pardini.

"Dedizione, passione, amore per il palcoscenico che per oltre quarant'anni é stata la sua casa. Con dolore e incredulità gli amici e colleghi del Teatro del Giglio e dei teatri italiani che hanno potuto apprezzare la sua grande professionalità si stringono alla famiglia di Guido Pellegrini che ci ha lasciato prematuramente questa notte", si legge sui social del teatro lucchese.

“Le parole non possono esprimere in nessun modo quanto questa perdita sia così dolorosa per il teatro e per la città di Lucca - dichiara l'amministratore unico del Teatro del Giglio Giorgio Lazzarini - Ci stringiamo in modo particolare alla cara Antonella. Con l'amico Guido ci conoscevamo da molti anni. C'è solo una cosa che consola tutti noi in questo momento: sapere che ha lasciato una squadra sul palcoscenico di grandi professionisti, una delle formazioni di tecnici più preparata d'Italia. Giovani che nel solco dei suoi insegnamenti sapranno portare il suo ricordo e il suo lavoro nel tempo".

Fulvio Spatarella, direttore generale del Teatro e segretario generale del Comune di Lucca - si unisce al cordoglio.

La cerimonia funebre si terrà lunedì 14 agosto alle 11 nella Basilica di San Frediano.