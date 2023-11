Lucca e Montecatini più vicine. Presto progetti e collaborazioni

Lucca e Montecatini sono ancora più vicine. Ieri, il sindaco della città termale Luca Baroncini ha ricevuto in Municipio Mario Pardini per proporre possibili collaborazioni tra le due città, da sempre storicamente legate e adesso pronte a stringere una collaborazione nell’interesse dello sviluppo economico del territorio che potrebbe produrre sinergie decisamente maggiori rispetto a quanto visto negli ultimi anni.

"Le nostre città sono storicamente legate – dichiara Baroncini – nei giorni scorsi avevo proposto al Sindaco possibili collaborazioni in tema turismo, eventi, sport e cultura, attraverso delle idee che ho messo sul tavolo e che potrebbero sviluppare lavoro per le nostre attività produttive e commerciali oltre che per quelle lucchesi. Pardini sono arrivate proposte interessanti che nei prossimi mesi potremo annunciare pubblicamente dopo aver siglato un accordo che è concreto. C’è una reciproca stima e nell’incontro odierno abbiamo parlato di diversi progetti. I nostri uffici sono già in contatto ed appena possibile li presenteremo. Una collaborazione c’è sempre stata, ma adesso c’è la volontà politica di intensificarla e ufficializzarla". "Ringrazio il sindaco Baroncini – gli fa eco Pardini – per avermi ricevuto in Comune a Montecatini. È stato un piacere confrontarmi con lui per avviare nuove e costruttive sinergie fra le nostre città. Il tutto con l’obiettivo di fare sistema fra i territori che la nostra amministrazione porta avanti dal suo insediamento".