Lucca diventa plastic free. Firma a Palazzo Orsetti

E’ stato firmato ieri mattina a Palazzo Orsetti, un importante protocollo d’intesa tra il Comune di Lucca e l’organizzazione di volontariato Plastic Free, da anni impegnata su scala nazionale nella sensibilizzazione contro l’inquinamento da plastica. A siglare l’accordo, per il Comune, l’assessore all’ambiente Cristina Consani, in rappresentanza dell’amministrazione, il dirigente comunale di settore Michele Nucci, Irene Dell’Amico, referente provinciale per il territorio lucchese di Plastic Free, e Serena Buti, referente comunale.

Con questa firma, il Comune di Lucca ribadisce con forza il proprio impegno concreto sul fronte della sostenibilità ambientale e della promozione di buone pratiche ecologiche, avviando una collaborazione strutturata con una realtà riconosciuta per le sue attività capillari di pulizia, informazione e sensibilizzazione.

Il protocollo, della durata di tre anni, ha come obiettivo la creazione di un canale diretto di cooperazione tra le parti per facilitare l’organizzazione di iniziative ambientali sul territorio e migliorare l’efficacia delle azioni a tutela dell’ambiente. Tra le attività previste da Plastic Free, completamente a titolo gratuito: giornate di raccolta dei rifiuti, interventi di sensibilizzazione nelle scuole e nelle università, campagne social geolocalizzate e attività di informazione attraverso stand pubblici.

Da parte sua, il Comune si impegna a supportare logisticamente le attività di Plastic Free, garantendo la rimozione dei rifiuti raccolti, autorizzando l’uso gratuito di spazi pubblici per eventi temporanei e offrendo il patrocinio gratuito alle iniziative dell’associazione. Particolare attenzione sarà inoltre riservata alle segnalazioni di abbandono illecito di rifiuti provenienti dai referenti dell’associazione. "La firma di oggi – dichiara l’assessore Cristina Consani – rappresenta un passo importante nel percorso del nostro Comune verso politiche ambientali sempre più partecipate e inclusive. Grazie al contributo di Plastic Free potremo rafforzare il legame tra cittadinanza attiva e istituzioni, promuovendo insieme una cultura della sostenibilità e della responsabilità ambientale". L’accordo costituisce anche un passo propedeutico verso il riconoscimento ufficiale di Lucca come Comune Plastic Free.

L.S.