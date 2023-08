Lucca, dall’occupazione militare alla libertà Giannasi recupera i documenti da Friburgo

Martedì 5 settembre alle 17 nella Sala del Cred in via S.Andrea, 33, verrà ricostruita attraverso i documenti del Bundesarchiv Militärarchiv di Friburgo, la storia del Militärkommandantur 1015, ovvero del comando germanico a cui venne assoggettata la provincia di Lucca tra il 29 ottobre 1943 e l’agosto del 1944. Grazie agli ordini del comando che in un primo momento vennero collocati presso l’Hotel Continentale di Bagni di Lucca, poi Villa Giurlani a Lucca, si “scopriranno“ le mosse dei tedeschi sul nostro territorio. Evento patrocinato dal Comune di Lucca, organizzato dall’Associazione Toscana Volontari della Libertà e dal Centro Studi “Carlo Gabrielli Rosi”. Lo storico Andrea Giannasi, dopo i saluti delle autorità e della presidente Atvl Simonetti, presenterà i documenti dell’archivio a Friburgo.