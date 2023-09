LUCCA: Creazione Sample Audio Digitali per Hornby Hobbies: Jam Academy Fornitore Ufficiale

Creazione di Sample audio digitali: gli studenti di Jam Academy Lucca (www.jamacademy.it) creativi di Horny Hobbies. L’istituto per la formazione musicale di Lucca è diventato fornitore ufficiale per l’Italia dell’azienda inglese leader mondiale nella produzione di giocattoli e modellini (https:www.hornbyhobbies.co.ukhornby-hobbies) per quanto riguarda la realizzazione di sample audio digitali. “Si tratta di un’altra opportunità concreta di lavoro per gli studenti Jam dei corsi Bachelor of Art in production – spiega Giampiero Morici, direttore dell’istituto – in quanto possono misurarsi in modo diretto con il mercato del lavoro già mentre studiano. E lo fanno direttamente con una visibilità internazionale grazie agli accordi che stringiamo con aziende e realtà di primo piano dei diversi settori all’interno della quale la produzione musicale trova spazio. Inizieremo con un progetto professionale finalizzato alla realizzazione di sample audio digitali per trenini elettrici per il mercato europeo”.

“La selezione di Jam Academy come fornitore partner di Hornby Hobbies per l’Italia – prosegue - è un riconoscimento ed una conferma dell’eccellenza dell’istituto e della qualità della formazione che offriamo ai nostri studenti. Il progetto sarà supervisionato e diretto da Emmanuele Modestino, tutor didattico e responsabile dei corsi di music production, e Luigi Agostini, responsabile del dipartimento di Ricerca e Sviluppo della Jam Academy. Grazie alla loro esperienza e alle loro competenze, Modestino e Agostini saranno in grado di guidare gli studenti nell’intero processo di sviluppo del progetto”. Hornby Hobbies è un’azienda con una storia lunga e affascinante nel mondo dei giocattoli e degli hobby. Fondata da Frank Hornby nel 1901, l’azienda ha rivoluzionato l’hobby del modellismo ferroviario.