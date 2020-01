Lucca, 8 gennaio 2020 - Divieto di permanenza all'interno di locali in un raggio di 500 metri dal luogo dove è avvenuto l'incendio in presenza di fumi e odori riconducibili ai fenomeni di combustione e divieto di esposizione biancheria all'esterno. Sono i divieti ordinati dal Comune di Lucca in seguito all'incendio avvenuto all'alba di oggi nel Colorificio Bevilacqua in via di Mugnano nei pressi del sottopasso di via Ingrillini. A titolo cautelativo il Comune di Lucca ha ordinato il lavaggio delle superfici esterne delle abitazioni (balconi, terrazzi e davanzali) e l'accurata lavatura e pulizia dei prodotti orto-frutticoli coltivati nell'area.

Le misure ordinate dall'amministrazione in seguito a una nota del Dipartimento di prevenzione della Usl Toscana Nord Ovest, sono finalizzate a mitigare gli effetti del'ìincendio che ha interessato prevalentemente la parte del negozio risparmiando, grazie alla presenza di porte tagliafuoco (Rei resistance hermetic insulation), il magazzino dei solventi e vernici. Sono andati a fuoco pertanto materiali di natura plastica, carta e cartone. L'ordinanza verrà revocata con successivo provvedimento una volta esaurita l'emergenza.