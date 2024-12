Lucca Cinema. Versioni originali e Special Event

Terza domenica degli appuntamenti al cinema al mattino, alle ore 10.45. Il ciclo di proiezioni “Goodmorning cinema!” è tornato a metà mese registrando fin da subito un grandissimo apprezzamento da parte del pubblico cittadino. Nella nuova sede del rinnovato Cinema Centrale, ogni domenica mattina i migliori film in programmazione nella settimana sono programmati a prezzo unico di € 7 alle ore 10.45. Questa settimana appuntamento eccezionale per le famiglie e i più piccoli con la proiezione in lingua italiana di “Oceania 2”, il nuovo film di animazione di Diseny Pictures, sequel attesissimo del campione di incassi del 2016. Acquisti online sul sito www.luccacinema.it. La proiezione del film prosegue poi con 4 spettacoli nel pomeriggio di domenica al cinema Astra, dove è in programmazione in questi giorni.

Domenica 8 dicembre chiude il primo ciclo di proiezioni, che proseguiranno anche nelle settimane uccessive, con il film in prima visione “The room next door”, ultimo capolavoro diretto da Pedro Almodovar, vincitore del Leone d’oro alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia. Proiezione sempre alle 10.45 e in tal caso sarà in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano. Nelle settimane a seguire, sono attesi i film delle festività fra cui “Mufasa”, “Conclave”, e molti altri.

Per il ciclo “Special Event“, martedì 10 dicembre il regista Gabriele Salvatores incontra il pubblico del suo ultimo film “Napoli New York (protagonista Pierfrancesco Favino)“, al cinema Centrale, alle ore 21. Insieme a lui saranno presenti la scenografa Rita Rabassini, la costumista Patrizia Chiericoni e l’autore delle musiche Federico De’ Robertis. Gli ospiti introdurranno lo spettacolo delle ore 21 e rimarranno in sala per una sessione di domande e risposte con il pubblico, al termine del film. Prevendite aperte su www.luccacinema.it.