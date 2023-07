LUCCA: "Ci hai dato tanto": Maria Pacini Fazzi ricorda Raffaello Nardi con dolore

Anche da parte della casa editrice lucchese Maria Pacini Fazzi viene espresso cordoglio per la scomparsa del professor Raffaello Nardi: le titolari Maria Pacini e Francesca Fazzi insieme a tutto il personale partecipano infatti al dolore per la scomparsa del professore.

"E’ un passaggio di profonda tristezza quello che mi separa da Raffaello Nardi - scrive Maria Pacini Fazzi - di cui ieri, all’alba, ho appreso, con tanto dolore, la scomparsa: il Professore, quello è sempre stato per me, per noi, per la città, Raffaello Nardi; il più alto rappresentante dell’Autorità di Bacino che sovrintendeva con competenza; il Presidente dell’Accademia Lucchese di Lettere Scienze e Arti, che presiedeva con dedizione, passione, scrupolosità; l’appassionato della città, sempre attento alle sue bellezze, alla sua storia; per me anche l’amico fraterno, compagno di tante chiacchierate, ora di tante telefonate a fine giornata nelle quali era così ‘consolante’ sentirsi amici, fratelli, come diceva la figlia Silvia. Sono vicina a Laura, ai tuoi figli. Buon viaggio caro Raffaello, ci hai dato tanto".