Lucca Barrueca. Musica e sapori nel Convictus

L’Associazione Musicalia Aps presenta il secondo appuntamento del progetto “Lucca Barrueca” dal titolo “Sonate Lucchesi”, che si terrà nei suggestivi spazi del Convictus, antico convento dei santi Benedetto e Scolastica, recentemente restaurato. Questo ciclo di appuntamenti, ideato da Fabrizio Datteri, offre un modo originale per conoscere Lucca, entrando nella vita quotidiana e nelle peculiarità storiche e culturali dell’epoca barocca, attraverso la musica e gli interventi di studiosi, professionisti, artisti, ognuno dei quali parlerà di un argomento correlato al tema della serata. L’incontro di venerdì, come enuncia il titolo, sarà dedicato interamente a Lucca: all’esecuzione in prima assoluta moderna di estratti dalle “Sonate lucchesi” di Filippo Manfredi e di altri compositori lucchesi dell’epoca barocca, si alterneranno gli interventi del dott. Paolo Giorgi, noto musicologo e Direttore della biblioteca del Conservatorio “L. Boccherini”, il dott. Adriano Scarmozzino che parlerà degli interventi architettonici sul Palazzo Ducale, il dott. Sauro Luchi che partirà dalla figura di Antonio Vallisneri per parlare del visibile e dell’invisibile in medicina. Infine lo stesso Datteri inaugurerà il capitolo “Botteghe di Lucca”, un modo per parlare di Lucca attraverso le proprie attività, con un interessante aneddoto sull’editoria.

L’incontro musicale avrà quindi inizio alle 19 nella piccola chiesa del Convictus dove Daniele Iannaccone al violino, Fabia Simini al violoncello e Fabrizio Datteri al clavicembalo suoneranno alcune composizioni di F. Barsanti, F. Manfredi e F. Geminiani, musicisti lucchesi tra i più rappresentativi del periodo Barocco, intervallati dagli interventi culturali. Alle 20.30, nel salone dell’ex convento, seguirà la cena in autentico stile dell’epoca, tra candelabri, velluti e piatti ispirati al tema della serata, a cura dello chef Gianluca Pardini di Italian Cuisine. La peculiarità di questa rassegna è la riscoperta del patrimonio musicale lucchese che è stato diffuso

nell’Europa dell’epoca. La formula della serata prevede la prenotazione obbligatoria per la cena ([email protected] o 338 6256659) mentre l’incontro musicale è a ingresso libero.