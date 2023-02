Lucca, bambino azzannato al volto da un cane, è grave

Automedica (archivio)

Lucca, 9 febbraio 2023 – Terrore a Lucca, dove un bambino di un anno e mezzo è stato azzannato dal cane di un parente e adesso è grave all’ospedale pediatrico Meyer. Accade nella frazione di Antraccoli nella mattina di giovedì 9 febbraio.

La chiamata al 118 è delle 8.45. In quei minuti infatti il cane, un esemplare di terranova, ha aggredito il piccolo azzannandolo al volto. L’abitazione è in via Vecchia Romana. E’ qui che è andata velocemente l'automedica con medico e infermiere.

Il personale sanitario, per velocizzare, ha portato direttamente con l’auto il piccolo al pronto soccorso di Lucca. Qui il bambino è stato stabilizzato. Poi, vista la gravità delle ferite, c’è stato il trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.