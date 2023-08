LUCCA: Avance e Minacce: Indagato 30enne con Asilo Politico

Vanno avanti le indagini su alcuni episodi di molestie sessuali e minacce ai danni di ragazzine e donne commessi da un giovane negli ultimi mesi. Pesanti avance anche in pieno giorno, sia in centro che nel quartiere di Sant’Anna. Nel mirino, come principale sospettato, c’è un trentenne di origine nigeriana. Il giovane, che è ospite da tempo di una struttura di accoglienza cittadina e ha ottenuto asilo come rifugiato, è stato riconosciuto da varie ragazze.

Risulta indagato al momento per molestie e violenza privata, ma questi reati non sono tali da far scattare misure cautelari. Qualcuno ha ipotizzato anche l’avvio della procedura di revoca dell’asilo, ma si tratta di un iter molto complicato e il cui esito non è affatto garantito. La posizione del giovane è comunque al vaglio della Procura.