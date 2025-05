Lucca, arrestato il molestatore seriale di Piazza San Michele

Lucca, 3 maggio 2025 - Negli anni è stato denunciato diverse volte, poi nei suoi confronti è arrivato anche il Daspo urbano, ma ha eluso anche quello. Ma ora per il noto molestatore seriale di Piazza San Michele si sono aperte le porte del carcere. La Polizia di Stato di Lucca lo ha arrestato e ora dovrà scontare 2 anni di carcere. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un ordine di carcerazione definitivo, emesso dalla Procura della Repubblica di Lucca ufficio esecuzioni penali, per i fatti avvenuti tra il 2020 e il 2024, che hanno comportato un cumulo di pena di 2 anni e 2 mesi.

L’uomo, un cittadino italiano di 52 anni, è stato denunciato svariate volte dalle volanti per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, minacce, interruzione di pubblico servizio, porto abusivo di armi. Le sentenze di condanna accumulate hanno portato, infine, all’ordine di carcerazione che è stato eseguito questa mattina intorno alle 9 dalla Squadra Mobile, che ha rintracciato l’uomo proprio in piazza San Michele, piazza nella quale gli è già stato vietato di sostare con provvedimento di Daspo urbano del Questore. Provvedimento per la cui violazione le volanti lo hanno già denunciato decine di volte. L’uomo, al termine degli adempimenti di rito, è stato accompagnato in carcere.

Maurizio Costanzo