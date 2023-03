Lucart si rafforza in Francia Acquisito un nuovo centro logistico Stoccaggio e spedizioni migliori

Lucart si rafforza all’estero e aprirà un nuovo centro di logistica e stoccaggio in Francia, nella regione dei Vosgi. L’azienda che a sede a Porcari, ed è leader in Europa per il riciclo della carta e dei cartoni per bevande per la produzione di prodotti eco-responsabili a uso igienico sanitario, annuncia l’acquisizione di un centro logistico nel parco commerciale Hellieule a Saint-Dié-des-Vosges. L’azienda rende noto che il Centro sarà pienamente operativo nel primo trimestre del 2024 e avrà la funzionalità di migliorare le capacità di stoccaggio e spedizione dei prodotti fabbricati da Lucart nello stabilimento di Laval-sur-Vologneil.

Il nuovo centro si compone di un edificio di 22mila mq, costruito su 10 ettari di terreno con una capacità di stoccaggio di 20mila pallet colonna. Il sito nasce con l’obiettivo di concentrare lo stock di prodotto finito prima di essere spedito ai clienti in Francia, in Germania, nel Benelux e nel nord Europa. L’ampia superficie del terreno permetterà di programmare futuri ampliamenti del centro logistico per sostenere la crescita prevista dell’azienda, situato vicino alle principali arterie stradali della Lorena, semplificherà anche i flussi logistici migliorando così la qualità del servizio finale al cliente.

"L’acquisizione di questo nuovo sito, segna la svolta nel nostro progetto di creare un nuovo centro logistico - dichiara Alessandro Pasquini, presidente della filiale francese di Lucart - . Prima della sua entrata in funzione, saranno necessari dei lavori di adattamento per soddisfare i requisiti operativi inerenti alle nostre attività. Siamo molto felici di questa nuova sede operativa dell’Azienda che lavorerà in sinergia con lo stabilimento di Laval-sur-Vologne".

La filiale francese del Gruppo Lucart, nata nel 2008, continua a crescere e l’apertura del nuovo Centro logistico nel 2024 segna il primo passo dell’attuazione di un piano strategico previsto per i prossimi anni. In 15 anni, l’azienda francese ha quasi triplicato il fatturato. Nel 2022 il ramo francese ha prodotto 65mila tonnellate di carta e realizzato un fatturato di 130 milioni di euro, con un aumento della forza lavoro a 350 dipendenti (rispetto ai 324 del 2021).

B.D.C.