Lucart, restyling del brand ‘Tutto’

Operazione di restyling per Tutto, brand del Gruppo Lucart specializzato in prodotti tissue realizzati grazie alla tecnologia airlaid, che rinnova l’immagine dei prodotti di punta Tutto Pannocarta, Tutto Cucina Più e Tutto Cucina Style.

L’operazione è abbinata al lancio di una nuova campagna di comunicazione 100% digitale, che affronta in modo brillante, ironico e credibile il connubio tra tecnologia e prodotti in carta tissue attraverso un formato piuttosto dirompente per la categoria di riferimento: The Tuttorial, campagna ad alto contenuto tecnologico ‘Made by Tutto’.

“Con questa nuova campagna digitale abbiamo voluto rompere gli schemi tradizionali del settore tissue, proponendo qualcosa di davvero innovativo e coinvolgente. The Tuttorial rappresenta un modo brillante per raccontare la tecnologia che sta dietro ai nostri prodotti, attraverso un linguaggio fresco e accessibile - ha dichiarato Francesco Lagomarsini, Marketing Manager Consumer di Lucart - Il restyling della gamma riflette inoltre il nostro impegno continuo nel migliorare l’esperienza del consumatore, offrendo prodotti non solo tecnologicamente avanzati, ma anche esteticamente accattivanti“.

“Crediamo – va avanti ancora Lagomarsini – fortemente che l’innovazione, unita alla qualità che ci contraddistingue da oltre due generazioni, continuerà a fare la differenza per le famiglie italiane. Siamo entusiasti di proseguire questa evoluzione del brand, in collaborazione con Caffeina e Mediacross, per offrire sempre il meglio ai nostri clienti”.