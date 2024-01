Lotteria di Befana. Sabato l’estrazione dei biglietti vincenti Sabato 6 gennaio, alle 10, presso la sede di S.Alessio, si terrà l'estrazione dei 25 biglietti vincenti di "Anpana... la lotteria della Befana". Premi in palio: Tv Led Philips 43", week-end per 2 persone, macchinetta per caffè, vaporiera, cene, pizze, portafogli. Sarà presente un rappresentante della Giunta comunale.