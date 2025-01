Lotteria Anpana: i biglietti vincenti. Successo per l’iniziativa solidale

Ieri alla presenza di agenti della polizia municipale che hanno provveduto a verbalizzarla, si é svolta l’estrazione dei biglietti vincenti di “Anpana... la lotteria della Befana” giunta alla sua quarta edizione. La lotteria è stata organizzata da Anpana Lucca OdV ed aveva, come finalità, l’ammodernamento e riparazione di attrezzature per soccorso animali e protezione civile necessarie per i compiti di istituto.

Erano presenti all’estrazione, in rappresentanza dell’amministrazione Comunale di Lucca, il sindaco Mario Pardini e l’assessore all’Ambiente Cristina Consani. "Quest’anno - evidenzia il presidente Anpana Lucca, Angelo Bertocchini - sono stati distribuiti n. 940 biglietti che hanno permesso un introito di 2820 euro lordi e un netto (tolte tasse comunali, stampa dei biglietti, acquisto di alcuni premi, cancelleria) di 2520 euro. Un ringraziamento particolare naturalmente alle Aziende che hanno donato alcuni dei 30 premi messi in palio: Osteria “Il Bocconcino”, Bar “Dolce Amaro”, Bar “Tre Cancelli”, Metaform DND srl, Torrefazione Caffè New York".

Questi i biglietti vincenti estratti dalla Befana di Anpana Lucca: 1° estratto il n. 886 (Impianto Home Theatre); 2° n. 980 (Week-end per 2 persone): 3° n. 152 (Vaporiera 3 piani); 4° n. 643 (Macchina Pop-corn); 5° n. 421 (Piantana Inox per bagno); 6° n. 342 (Pranzo per 2 persone “Il Bocconcino”); 7° n. 282 (Pranzo per 2 persone Bar “Tre Cancelli”); 8° n. 305 (Pranzo per 2 persone Bar “Dolce Amaro”); 9° n. 357 (Diffusore per ambienti); 10° n. 761 (Canvas Natalizio con luci). Seguono altri premi fino al 30°.

Al termine dell’estrazione Anpana Lucca ha offerto un piccolo rinfresco ai presenti. I vincitori saranno informati della vincita nei prossimi giorni tramite telefonata.

Inoltre, sabato 18 gennaio, 25 gennaio e 1 e 8 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 15.30 sarà possibile ritirare i premi nella Sede operativa di Anpana Lucca in via per S.Alessio n. 2145 (Vecchia Scuola Elementare) a S.Alessio. Anpana coglie l’occasione per “ringraziare tutti coloro che, acquistando uno o più biglietti, hanno consentito di rendere il nostro operato, a favore degli animali e dell’ambiente, sempre più professionale“.