L’opposizione: "Vie alternative e sicure"

Con la partecipazione di un nutrito numero di cittadini, commercianti, imprenditori e professionisti si è svolta giovedì sera nei pressi del Penny Market la manifestazione indetta dalle minoranze di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sulla situazione della viabilità e su altre problematiche. Rilanciato il progetto di un ponte fra Fornoli e Piano della Rocca.

"La manifestazione di questa sera – ha detto Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano - non è una manifestazione polemica contro gli interventi di messa in sicurezza per le opere infrastrutturali presenti sul territorio ma è una richiesta di sicurezza, previsione e lungimiranza e di considerare seriamente l’idea di costruire una struttura alternativa tra Pian della Rocca e Fornoli in modo da limitare i disagi che i cittadini affrontano ogni qual volta percorrono strade importanti come il Brennero oggetto più volte di intervento e di chiusure prolungate nei mesi".

"Siamo qui per far sentire la nostra voce e rivendicare il diritto ad una viabilità dignitosa", - ha ribadito Annamaria Frigo, consigliere comunale a Bagni di Lucca.

"Il nostro obiettivo è mobilitare la comunità e attirare l’attenzione delle autorità competenti affinché si prendano iniziative concrete per il nostro territorio, perché chi transita la Statale del Brennero rischia continuamente la propria vita da anni. Credo che adesso possiamo avere un’opportunità unica per costruire un fronte comune e fare rete per il bene della nostra comunità".

Durante la manifestazione ci sono state testimonianze di residenti, momenti di confronto e interventi dei rappresentanti politici invitati a partecipare.

Marco Nicoli