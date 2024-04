‘Logos in Tabula’. Largo ai giochi da tavolo

Quattro serate a tema gratuite dedicate al gioco da tavolo. E’ ‘Logos in Tabula’ una nuova iniziativa promossa dall’associazione ‘Ludus in Tabula’ in collaborazione con il Comune, che a partire da giovedì 4 aprile si svolgerà nello spazio Logos nella piazza del mercato di Marlia. Le altre date, tutte con con inizio alle 21, sono giovedì 18 aprile e giovedì 2 e 16 maggio. I partecipanti potranno provare giochi da tavolo per tutte le età. Ad ogni incontro sarà proposto un ’gioco protagonista’, ma sarà possibile sceglierne altri tra i vari proposti.

“Anche questa iniziativa come le molte altre già realizzate e in programma è il risultato di un percorso partecipativo fatto con i ragazzi e le ragazze del territorio per individuare le attività a loro più consone e gradite da realizzare in spazi pubblici- spiega il vice

sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi-. Quindi a partire dai prossimi giorni, grazie all’associazione ‘Ludus in Tabula’ partirà questo nuovo evento volto in particolare all’aggregazione dei giovani e al divertimento”.