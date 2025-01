Lodo incontra il pubblico. Tre show verso il sold out

Lodo Guenzi – chi lo dimentica sul palco di Sanremo nel 2018 con la sua band Lo Stato Sociale e la sua imperitura “Una vita in vacanza“ giunta seconda– ora incontra il pubblico lucchese. L’occasione speciale è quella offerta dallo spettacolo “Molto rumore per nulla“ di William Shakespeare (adattamento di Veronica Cruciani e Margherita Laera e traduzione di Margherita Laera) atteso al Teatro del Giglio stasera e domani alle 21 e anche domenica alle 16.

Gli attori domani alle 18 saranno dunque al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte (in piazza San Martino) per incontrare il pubblico. Quindi oltre a “Lodo“ anche Sara Putignano, Paolo Mazzarelli, Francesco Migliaccio, Marco Quaglia e Romina Colbasso, Lorenzo Parrotto, Davide Falbo, Marta Malvestiti, Andrea Monno, Gianluca Pantaleo saranno presenti in sala in un evento aperto e moderato da Nicola Fanucchi. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

La trama di “Molto rumore per nulla“, come in molte delle commedie del Bardo, è giocata su scambi di persona, intrighi, duelli e giochi di parole. E proprio i giochi di parole vengono ad assumere in questa vicenda un significato fondamentale: tutta l’opera si articola infatti su equivoci originati in prima battuta da quello che i protagonisti dicono.

Tutti i personaggi vengono ingannati, truffati dalle parole che loro stessi pronunciano o ascoltano. Quello che Shakespeare mette in evidenza, scrivendo quest’opera, è il potere delle parole, il potere dell’interpretazione e il potere del racconto, in una vicenda in cui vero e falso non sono altro che le diverse versioni di una stessa realtà. Veronica Cruciani dirige Lodo Guenzi e Sara Putignano in uno dei testi più conosciuti e amati di William Shakespeare. Completano il prestigioso cast Paolo Mazzarelli, Francesco Migliaccio, Marco Quaglia e Romina Colbasso, Lorenzo Parrotto, Davide Falbo, Marta Malvestiti, Andrea Monno, Gianluca Pantaleo.

Lo spettacolo è prodotto da Valerio Santoro per La Pirandelliana e TSV – Teatro Nazionale, in collaborazione con Comune di Verona - Estate Teatrale Veronese. Siamo già quasi al completo sold out per tutti e tre gli spettacoli. La Stagione di Prosa è realizzata dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, quest’ultima riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia anche per il 2023.