Lo sport invade le Mura. Una domenica all’aria aperta “Obiettivo raggiunto“

"Una grandissima festa come mai si era visto per lo sport sulle nostre Mura".

Ecco il commento dell’assessore allo sport, Fabio Barsanti, all’indomani della conclusione dello SportCity Day che si è svolto per tutta la giornata di domenica grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e gli enti di disciplina sportiva. Cinquanta associazioni per venticinque discipline diverse si sono ritrovate in un’area piuttosto vasta delle Mura urbane per incontrarsi, propagandare i propri valori e le proprie attività.

Pugilistica, arti marziali, rafting, scherma. baseball-softball, cricket, rugby, calcetto e ancora tiro della forma, pallavolo, arrampicata, sub, equitazione, corsa, skiroll, danza, atletica, pattinaggio, pole dance, basket, ciclismo-mbk, ginnastica ritmica, tennis e ginnastica artistica: una grande festa, davvero con molto pubblico.

"C’è massima soddisfazione per la manifestazione – spiega l’assessore Barsanti – che ha registrato indubbiamente passi, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e degli enti di promozione sportiva. E’ stato un indubbio passo in avanti, la manifestazione è stata potenziata, che ha visto un terzo delle Mura teatro di tantissime società e discipline"

"Inoltre – prosegue Barsanti – ci sono stati momenti davvero di rilievo sia la mattina con istituzioni di livello regionale che si sono confrontate su temi di assoluta importanza, sia nel pomeriggio quando è stata premiata l’Allegra Brigata che rappresenta una delle migliori realtà del territorio che concilia sport e inclusione e poi gli Oscar dello Sport che ha visto premiare persone che si sono distinte nello sport, davvero una grandissima festa come mai si era vista sulle Mura per quanto riguarda lo sport".

F.V.