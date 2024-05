L’episodio è da chiarire e saranno le indagini dei carabinieri a farlo. Strappate le targhette, attaccate con il silicone, allo studio professionale di via del Popolo, in pieno centro a Capannori, della psicologa Eleonora Vaselli (nella foto), candidata alle prossime amministrative con Fratelli d’Italia. E’ successo nella notte tra sabato e domenica e la diretta interessata dà questa spiegazione: "Non posso anticipare molto, quello che è accaduto lo sapete. Voglio solo sottolineare che, con la collega Eleonora Marchetti, facciamo anche sostegno psicologico da tempo. E’ prevista l’apertura pure la domenica mattina, ma sinora non si era mai verificato niente. Abbiamo domandato alle attività vicine, guardato nei cestini, tante volte fosse stato un dispetto e avessero tirato via le targhette. Senza esito. Tutto ciò casualmente poche ore dopo la presentazione della lista, avvenuta sabato mattina. Non voglio fare accostamenti, ma questo episodio costituisce la certezza - spiega Vaselli - che a Capannori c’è mancanza di sicurezza, come altri fatti che si sono manifestati sul territorio".

Sin qui la candidata. Sul posto non ci sono le telecamere della videosorveglianza, ma le forze dell’ordine cercheranno di dare un volto ed un nome agli autori di questo gesto.

M.S.