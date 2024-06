Little Lucy, il gran debutto. L’arcivescovo Giulietti alla libreria sopra la Penna

Come nelle attese, il primo appuntamento con gli eventi della quarta edizione del Festival letterario "Little Lucy" apertosi nel borgo medievale di Lucignana, che si erge su una collina nel comune di Coreglia Antelminelli, si è svolto nel giardino di fronte al cottage pieno di libri e oltre della "Libreria Sopra la Penna" creata dalla poetessa e scrittrice Alba Donati, è stato non soltanto partecipato, ma anche soffuso di quell’atmosfera di semplicità e convivialità familiare tanto apprezzata e decantata dai visitatori che arrivano da tutto il mondo per poterla provare. A ispirare riflessioni e considerazioni nel pubblico presente, i quesiti del caposervizio della nostra redazione di Lucca, Francesco Meucci, rivolte all’ospite d’eccezione, l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti. Sulla traccia del suo ultimo libro in uscita, "La via di Francesco, San Paolo Edizioni, l’Arcivescovo ha dialogato anche con don Giuseppe Andreozzi, parroco delle comunità di Coreglia Antelminelli, trattando i temi dei Cammini, la loro evoluzione e la spiritualità di base da preservare, nonostante la continua e grandissima crescita dei pellegrini in viaggio, e da conservare come patrimonio umano personale, oltre che condiviso, nella ricerca del sé più profondo e autentico. Presente all’evento, anche il sindaco di Coreglia Marco Remaschi, molto attento alle iniziative culturali di Alba Donati e delle sua Libreria, come alle sorti del borgo di Lucignana, sempre più investito da una luce di grande interesse, non solo nazionale. Questo primo appuntamento di giugno si collega con uno speciale filo rosso al ritorno della passeggiata spirituale dalla Libreria all’Eremo di Sant’Ansano, romitorionelle vicinanze del paese, che quest’anno è previsto per sabato 24 agosto e sarà condotto da Giuseppe Cederna.

"Camminare insieme, ascoltando il respiro della terra sotto i piedi, in silenzio, scoprendo il piccolo e l’infinitamente grande tra le radici di una quercia, nel riflesso di una pozzanghera, in compagnia dei poeti e degli scrittori che ci insegnano ad amare il mondo; questa è la nostra proposta di passeggiata spirituale - spiegano Alba Donati e Pierpaolo Orlando -. La poesia è leggera, occupa poco spazio, si può infilare nello zaino o portarla a memoria. La poesia è la gratitudine del cammino".

Sabato 22 giugno, salirà alla Libreria Nadia Terranova, voce nitida dalla parte dei diritti civili, che sarà in dialogo con Chiara Dino, mentre sabato 29 giugno sarà la volta di Ilaria Gaspari, autrice de "La reputazione", con Isabella Di Nolfo. "Little Lucy. Un festival letterario piccolo così", a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, in collaborazione con Isabella Di Nolfo e Tina Guiducci, è organizzato da Fenysia - Scuola di linguaggi della cultura, e realizzato con il sostegno della Fondazione CRL.

Fiorella Corti