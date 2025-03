Lite tra vicini di casa. E un’altra sul lavoro

Due litigi a distanza di pochi chilometri e di pochi minuti l’uno dall’altro nel pomeriggio di martedì, che hanno avuto la necessità dell’intervento dei Carabinieri i quali hanno riportato a miti consigli i protagonisti di questi diverbi. Il primo caso si è verificato in via Ferracci, a Porcari, nella frazione di Rughi, tra vicini di casa. Alcune persone hanno avuto una furibonda discussione che sembrava potesse degenerare. La tensione è salita al massimo, con urla e parole grosse. Sarebbe bastata una piccola scintilla per creare problemi più grossi. Un pizzico di paura c’è comunque stata. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i militari dell’Arma che hanno tranquillizzato le parti, ascoltando entrambe le versioni, ovviamente divergenti, di quanto accaduto. Per fortuna tutto si è risolto senza né feriti né danni, al netto delle possibili reciproche e incrociate denunce. La presenza dei Carabinieri si è rivelata ancora una volta fondamentale per evitare guai peggiori.

L’altra vicenda è successa in via Tazio Nuvolari a Capannori, dove il titolare di una ditta, di 82 anni, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine in seguito ad una accesa disputa con un suo ex dipendente, licenziato dall’anziano di recente e che, molto probabilmente, non ha preso bene la decisione.

Anche in questa circostanza, però, la presenza dei militari ha fatto prevalere il buon senso e non si è andati oltre le parole. Infine da segnalare un altro episodio a Lammari, dove due uomini su un furgone hanno cominciato ad importunare una signora che camminava a piedi. La donna è riuscita a fuggire e dei due si sono perdute le tracce. Anche in questo caso sono intervenuti i Carabinieri.

Massimo Stefanini