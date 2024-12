Liste di attesa in sanità. La soluzione dei comitati

Gli auguri di Buone Feste dei comitati sanità sono qualcosa più di un pensiero, sono un servizio ispirato alla concretezza. Il tentativo da parte dell’associazione a cui fanno riferimenti cittadini che da anni si battono per una sanità migliore, è quello di essere utili a risolvere il problema delle liste di attesa.

“Il consiglio da parte dei Comitati sanità Lucca, quando al cittadino vengono date prenotazioni in tempi più lunghi del previsto, è quello di rivolgersi al Numero Verde Regionale Liste Attesa 800 556060, però attivo solo dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9-15. Nelle altre fasce orarie, sabato, domenica e giorni festivi, è in funzione un servizio di segreteria telefonica e vale solo per alcuni tipi di prestazione - spiega il comitato -. L’ulteriore passo se non vi danno subito un appuntamento congruo e rispettoso della legge, è quello di una PEC di reclamo chiedendo il rispetto dei termini o l’autorizzazione ad andare al privato. Il governo ha finanziato fondi per la riduzione delle liste di attesa, sta alla Regione organizzarsi per rispondere alle esigenze dei cittadini. Alla PEC oltre il reclamo vanno allegate copia della prescrizione, copia del promemoria di prenotazione oltre i termini e copia di un proprio documento d’identità. e va indirizzata alla Direzione generale dell’Azienda sanitaria Nord Ovest, all’Ufficio Relazione con il Pubblico dell’azienda sanitaria Viareggio e Lucca (nel caso di noi lucchesi, gli altri indirizzino al proprio URP), alla Direzione generale Sanità e/o Welfare della Regione Toscana, al Difensore civico regionale ed infine al Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, perché prendano atto del disservizio ed oltre a risolvere il singolo caso si diano da fare per una soluzione generale del problema”.

“Affinché il cittadino che non ha i mezzi per mandare una PEC o non conosce la procedura, non resti con l’appuntamento scorretto oppure si dirotti a pagamento dal privato (e questo succede soprattutto per le fasce deboli e gli anziani che non hanno facile accesso alle procedure informatiche), dovrebbe essere il Comune ad organizzare sportelli che aiutino i cittadini in difficoltà con il servizio sanitario nazionale”, è il monito del Comitato sanità. “Trovate il modello che può essere usato per fare la PEC nella nostra pagina facebook. Con l’occasione i “Comitati Sanità Lucca” mandano gli Auguri di Buone Feste a tutti i bistrattati cittadini della piana di Lucca, agli operatori sanitari ed anche agli amministratori che dovrebbero essere i primi a adoperarsi per la soluzione di questi problemi”.

Laura Sartini