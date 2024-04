L’Isi Lucca in trasferta a Livorno con l’iniziativa ’Uno sguardo dal futuro’

Il mondo cambia, la scuola deve cambiare per rispondere alle sfide di oggi: intelligenza artificiale, digitalizzazione, climate change, violenza e rischio di guerra. E far sì che sia luogo di cambiamento e di trasformazione. Questi i focus dell’evento regionale di disseminazione del progetto che l’11 e 12 aprile sarà realizzata a Livorno, nella Fortezza Vecchia a cura dell’ISI “S. Pertini” di Lucca e del liceo “Città di Piero” di Sansepolcro attraverso i fondi PNRR. Previsti laboratori per docenti e laboratori esperienziali per studenti su “Trasforming educational & digital storytelling”.