Liriche da Castelvecchio. Matilde Estensi e l’omaggio a Pascoli

BARGA

Si terrà sabato, 1 marzo, alle 17 nella sala del Consiglio del Comune di Barga la presentazione del libro di poesia “ Liriche da Castelvecchio“ di Matilde Estensi, ed. Aletti , Roma, a cura della dottoressa Sara Moscardini con la presenza dell’ autrice.

La poetessa internazionale Matilde Estensi, bargo-modenese, vuole rendere omaggio al poeta Giovanni Pascoli e a Castelvecchio Pascoli, lì dove il poeta ha scelto di vivere insieme alla sorella Maria e ricostruire il “ nido” nella Valle del Bello e del Buono.

La prefazione del libro è di Alfredo Rapetti Mogol, figlio del noto paroliere. La poetessa nell’ intervista, rilasciata alla dottoressa Caterina Aletti, giornalista della omonima casa editrice, afferma "di respirare aria di poesia già nel giardino di casa Pascoli", dove spesso ha accompagnato i propri studenti in visita alla casa del Poeta, in qualità di Docente di italiano e partecipando a varie iniziative promosse dalla Fondazione Pascoli. La vita umana ed il suo senso in stretta correlazione con l’ ambiente circostante. Emozioni, stati d’ animo, l’ attenzione alle "piccole e pur grandi cose" che animano la vita.