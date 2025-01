“Linea Verde“, un magico spot. Lucca e dintorni in vetrina su Rai 1

L’introduzione è sull’aria pucciniana “O mio babbino caro“, cantata da Greta Buonamici con Arianna Presepi al pianoforte, mentre scorrono splendide immagini della città dall’alto. “Eccoci, siamo a Lucca, circondati dal bello...“, sorride Margherita Granbassi, al tavolino in piazza Anfiteatro insieme agli altri conduttori Peppone Calabrese e Livio Beshir. E’ l’inizio del viaggio di Linea Verde attraverso le bellezze di Lucca e dei suoi dintorni, tra storia, cultura e gastronomia, andato in onda ieri mattina su Rai Uno. Un favoloso spot per la nostra città e il suo territorio.

Eccoci poi nel Caffè Santa Zita in piazza San Frediano, dove il disegnatore David “Bigo“ Bigotti mostra il “suo“ fantastico Giacomo Puccini a fumetti, tra aneddoti e filmati d’epoca del Maestro. Da qui il passo a Lucca Comics & Games è breve.

Scorrono ancora immagini della città e sulle Mura troviamo gli allievi del Conservatorio “Boccherini“ che suonano musiche pucciniane e ci imbattiamo in Gabriele Calabrese, storica guida turistica, che passeggiando lungo i baluardi riassume da par suo la storia del massimo monumento cittadino.

Le telecamere di “Linea Verde“ si spostano poi nella Piana e puntano i riflettori su Andrea Micale, un giovane “agro-influencer“ di Lammari che spiega il suo particolare lavoro che combina agricoltura e... social. Dalle ricchezze prodotte dalla terra, combinate con la passione trasmessagli dal nonno Lelio Lucchesi, Andrea ha creato oggi un vero lavoro al passo con i tempi e vanta quasi 35mila follower sul suo account instagram “sweetyfarm“.

Eccoci poi immersi nel verde spettacolare di Villa Reale a Marlia, nel parco voluto da Elisa Buonaparte in stile Impero. Qui la guida turistica è Edoardo Lencioni che ne svela aneddoti e retroscena, raccontando anche di come la villa fu riportata in auge da Anna Laetitia Pecci Blunt, detta Mimì. Ora tocca a due lungimiranti mecenati svizzeri.

Si torna in città con lo chef Cristiano Tomei e i piatti della tradizione lucchese, non senza richiami pucciniani. E le immagini ci portano proprio nella casa natale del Maestro, accolti da arie pucciniane eseguite dal tenore Adriano Gulino accompagnato da Arianna Presepi. A fare gli onori di casa Gabriella Biagi Ravenni, presidente del Centro Studi Giacomo Puccini. Spazio anche a Beatrice Venezi e alla sua lettura moderna del Maestro.

Seguendo Puccini eccoci poi in barca sul lago di Massaciuccoli con Andrea Fontanelli, responsabile dell’Oasi Lipu. Un salto poi a Saltocchio, con l’imprenditore agricolo Federico Martinelli e nel Capannorese con l’agronomo Marco del Pistoia che mette in vetrina la “Disfida della zuppa“ alla frantoiana, affiancato da Elena Pardini dello Slow Food del Compitese. Tocca poi al fitoterapeuta Ciro Vestita dare consigli preziosi sugli alimenti più salutari della nostra terra. In vetrina anche i fagioli lucchesi con il produttore Renzo Del Prete.

Il gran finale di “Linea Verde“ è poi un confronto sulla preparazione della zuppa alla frantoiana fra quattro cuochi di Capannori, Lucca, Santa Maria del Giudice e Aquilea. A vincere alla fine è quella proposta da Rolando di Santa Maria del Giudice. Buon appetito, ma soprattutto che spot per Lucca

Paolo Pacini