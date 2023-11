“Linea Verde Life” a Lucca, una puntata sulla città e la Piana

Lucca, 8 novembre 2023 – Arrivano a Lucca le telecamere di “Linea Verde Life”, il programma più visto del sabato mattina di RaiUno che racconta l’Italia del cambiamento, dell’innovazione e delle sue eccellenze in campo culturale, artistico e imprenditoriale. La città sarà protagonista assoluta della puntata, in un racconto originale del territorio e delle sue peculiarità tra piazze, strade, curiosità e storie narrate dalla dinamica coppia di conduttrici tutta al femminile, Elisa Isoardi e Monica Caradonna.

Dalla prossima settimana la troupe sarà a Lucca per effettuare le riprese, che copriranno i luoghi più rappresentativi, storici ed iconici della città: da piazza Anfiteatro a piazza san Frediano, fino alle Mura rinascimentali. E saranno tante le sorprese dietro l’angolo dei vicoli più romantici e suggestivi di Lucca. L’attenzione sarà naturalmente rivolta al patrimonio storico e culturale cittadino, ma non mancherà un giro del gusto con focus sulle botteghe storiche, caffetterie e i numerosi locali dal respiro contemporaneo, alla ricerca delle prelibatezze del territorio tra tradizione e rinnovamento.

Immancabili poi le degustazioni di prodotti lucchesi e la ricetta tipica proposta per l’occasione, caratteristica identificativa del programma. La puntata darà spazio a tutto il territorio della Piana di Lucca, con aneddoti e curiosità da Capannori ad Altopascio. Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli sulla messa in onda su Rai Uno. Linea Verde Life è uno dei programmi più amati dal pubblico per l’intrattenimento sul territorio, con ascolti che superano i due milioni di spettatori.

“Accogliamo con grande entusiasmo questa nuova opportunità per Lucca e ringraziamo Linea Verde Life per avere accolto il nostro invito – dichiara l’assessore Santini – Una vetrina di assoluto livello, un programma che rappresenta un riferimento per il settore turistico, culturale e che porterà Lucca ancora una volta sotto i riflettori nazionali".

“Tengo a sottolineare una volta in più l’importante lavoro degli uffici comunali competenti, che si prodigano nel supporto a 360° delle redazioni e delle produzioni, favorendo la promozione del nostro territorio in questo momento di grande fermento. Il mese di novembre sarà un periodo particolarmente dinamico per la città dal punto di vista mediatico. Siamo infatti in attesa di ufficializzare altre grandiose novità che ci attendono e che potranno sempre più valorizzare in Italia e nel mondo le tipicità e le bellezze lucchesi”.