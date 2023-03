Linda Lercari al “Festival del Romance“

L’autrice lucchese Linda Lercari sarà presente al Festival del Romance Italiano edizione 2023,come unica rappresentante lucchese. L’idea alla base della kermesse letteraria made in Italy, ideata dal blog letterario Il Rumore dei Libri di Lidia Ottelli, in collaborazione con Serena Famà, con l’agenzia internazionale di eventi Kinetic Vibe, è far riscoprire il fascino del romance italiano e i suoi protagonisti, mettendo in connessione autori e lettori all’interno di un unico grande evento.

La terza edizione del Festival del Romance Italiano è in programma il 18 e 19 marzo, dalle 10 alle 17:30, al Mediolanum Forum, sala Gallery, Assago-Milano. Dopo il successo della prima e seconda edizione, con oltre 1200 lettori, 210 autori, case editrici e giornalisti, anche quest’anno sold out dei biglietti per un evento molto atteso dalle lettrici. Linda Lercari sarà presente sia con romanzi erotici che con romanzi d’amore ovvero la Dilogia “Doveva essere un romanzo d’amore” e “Tutto è permesso”, “Il guinzaglio di Sara”, “Sette” (già presentato alla libreria Ubik in Fillungo) e “Un falso matrimonio in Irlanda”.