L'impianto di San Cassiano a Vico costruito senza permesso, la denuncia

Il fatto più grave nella questione dell’impianto di San Cassiano a Vico è che, come si legge nella determina dirigenziale, "tutti gli interventi sull’impianto sono stati realizzati in assenza del necessario permesso di costruire ed in violazione della normativa urbanistico-edilizia con la conseguenza che nessuna delle controdeduzioni avanzata dal concessionario con la nota del 13 giugno 2023 può ritenersi meritevole di accoglimento; le opere di cui sopra sono state realizzate senza richiedere l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale come invece previsto dall’art. 9, c. 1 della concessione, determinando in tal modo un’illecita trasformazione di un bene di proprietà comunale senza che l’Amministrazione potesse esercitare il doveroso controllo preventivo sulla rispondenza all’interesse pubblico".