Lillo per Bonelli al Giglio . E una raffica di appuntamenti

Oggi, alle 14 al Teatro del Giglio, si terrà l’atteso keynote Sergio Bonelli Editore: uno sguardo al futuro. Le novità editoriali e multimediali, durante il quale la casa editrice di Tex e Dylan Dog - con la guest star Lillo - presenterà i progetti che bollono nella pentola della fabbrica dei sogni di via Buonarroti. Alle 14.30 da non perdere “Come stai?“ con Giacomo Bevilacqua, Francesca Torre, Sara Malucelli ed Edo Massa. Torna uno dei personaggi più iconici del fumetto italiano: “Valentina è vera!“, la presentazione della nuova storia di Valentina di Guido Crepax, ambientata nella Milano dei giorni nostri, scritta e disegnata da Sergio Gerasi, che sarà presente assieme alla famiglia Crepax in Chiesa di San Giovanni, alle ore 16.

Alla stessa ora, in Auditorium del Suffragio, Kalimatuna: Takoua Ben Mohamed, Zainab Fasiki, Deena Mohamed, parola alle tre artiste-attiviste al centro della mostra a Palazzo Ducale Kalimatuna: le nostre parole di libertà. In Auditorium San Romano, ci si sposta verso i lidi dell’orrore con Showcase: Gou Tanabe e i Miti di Lovecraft: l’acclamato e pluripremiato mangaka Gou Tanabe, noto per i suoi straordinari adattamenti dei racconti di H.P. Lovecraft, presenta per la prima volta ai lettori italiani le sue opere in un maxi showcase; in Sala Tobino, “Dall’Olimpiade di Parigi al mondo del fumetto - La nazionale di Atletica a LC&G“: Larissa Iapichino, Sveva Gerevini e Leonardo Fabbri, fresche di Olimpiadi, incontrano il pubblico in un imperdibile dialogo tra sport e narrativa illustrata.

In Auditorium San Romano Palmares: Eisner, Fauve, Yellow Kid, raccontati da chi li ha vinti, con ospiti Gary Groth, Werther Dell’Edera, Scott Snyder, Tula Lotay, Jeph Loeb, Sean Philipps, Daniel Clowes, Skottie Young, Dustin Nguyen, Lorenzo Mattotti e Silvia Ziche. Per l’area fantasy, alla Fondazione Banca del Monte di Lucca numerosi appuntamenti con autori e autrici amatissimi dal pubblico. Appuntamento con: La vanità che consuma: Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde illustrato da Benjamin Lacombe (ore 10.30), il dialogo tra Penn Cole e A.B. Poranek: la carica del fantasy romance che invade il mondo (ore 14.15, Fondazione Banca del Monte di Lucca); Il signore degli anelli ad alta voce con le letture di Massimo Popolizio (ore 15.30); Christopher Buehlman: Il ladro linguanera (ore 16.45).