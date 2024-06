Ligabue e Guttuso dalla realtà al realismo

L’estate barghigiana regala un programma fittissimo di mostre, alcune delle quali di grande richiamo nazionale e internazionale; a cominciare da quella dedicata a Ligabue (nella foto) e Guttuso che si terrà dal 22 giugno presso il museo Le Stanze della Memoria, in via di Mezzo, dove rimarrà fino a settembre. La mostra si intitola “Dalla realtà al realismo: Renato Guttuso e Antonio Ligabue“. Promossa dal Comune di Barga con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio del Consiglio regionale della Toscana e della Provincia di Lucca, l’esposizione è organizzata dalla Galleria de’ Bonis di Reggio Emilia, punto di riferimento per il mercato dei due autori. L’inaugurazione si terrà sabato 22 giugno alle ore 17.30. Il percorso espositivo comprenderà una ventina di opere dei due artisti che, pur distanti artisticamente e culturalmente, hanno parlato di realtà, scrivendo pagine importanti della storia dell’arte moderna. Nella prima sala uno spazio dedicato al Maestro del Realismo Renato Guttuso; nella seconda la forza della realtà di Antonio Ligabue.

Luca Galeotti