L’idea di Azzurra Del Sarto. Il piercing trasformato in un oggetto di lusso

Talento creativo, intuizione, anticipo dei tempi, lungimiranza. Tutte doti che la giovane imprenditrice di Altopascio, Azzurra Del Sarto ha messo a frutto benissimo per il suo business e che si è visto riconosciuto dalla Regione per aver veicolato nel mondo la Toscana, con il premio Tuscany in the world. La giovane donna ha in sostanza inventato il piercing di lusso, aprendo un settore di mercato che prima, di fatto, non esisteva. Dopo aver pensato a questa innovazione nel periodo della pandemia, l’ha avviata materialmente nel 2023 e di recente ha realizzato una operazione di re-branding cambiando, per motivi di marketing e di comunicazione, il nome della sua attività che adesso si chiama "Illume". La ragazza è molto conosciuta, il padre Ferruccio è titolare di un gioielleria in corso Cavour. Azzurra ha creduto in questa nuova frontiera del lusso e ciò l’ha portata a successi impensabili, al di là del riconoscimento ottenuto a Palazzo Bastogi a Firenze. Tra i giurati l’avvocato Emanuela Fancelli, il giornalista di Sky Matteo Vallerò, Manuel Vescovi. "Una soddisfazione enorme – racconta la Del Sarto – perché avere a fianco, tra i premiati, imprenditori di levatura nazionale e non solo, consoli (quello di capo Verde e del Montenegro ad esempio) ti fa capire che il lavoro fatto ha avuto successo. Non pensavo di essere chiamata in questo contesto, sono state selezionate dieci realtà che hanno contribuito a diffondere la "toscanità", se possiamo utilizzare questo neologismo. L’idea è stata quella di trasformare il piercing da monile ad un gioiello di lusso, perché prima si pensava a questo oggetto in maniera diversa, non associato all’eleganza. Secondo la nostra proposta, il cliente deve acquisire consapevolezza di indossare qualcosa di unico e di prezioso". Il Granducato va bene, ma l’opera di Azzurra valicherà i confini nazionali. "Infatti, sono felice anche per un ulteriore obiettivo: firmeremo un contratto con un grande distributore per avere l’esclusiva dei nostri prodotti per tutta la Spagna. E’ un periodo di notevole soddisfazione". Una specie di self-made-woman, per dirla con uno slogan americano, che rappresenta motivo di orgoglio anche per la cittadina del Tau.

Massimo Stefanini