Liberazione, via ai festeggiamenti. Pronte le celebrazioni nel Comune

Capannori dedica il mese di settembre ai festeggiamenti per i 201 anni dalla nascita del Comune e dà il via ai festeggiamenti da giovedì 5 settembre, giorno dell’80° anniversario della Liberazione di Capannori. "Il 5 settembre, i partiti antifascisti del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale nominarono l’azionista Giulio Mandoli sindaco di Capannori – ricorda il sindaco Giordano Del Chiaro- dando il via a un percorso democratico, che arriva fino ai nostri giorni. Un momento molto significativo per la nostra comunità per ricordare i valori di libertà, solidarietà e democrazia della Repubblica Italiana". Le manifestazione sono realizzate in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Lucca (Isrec) e Anpi Capannori, oltre alla partecipazione della filarmonica ‘Giacomo Puccini’ di Segromigno in Monte che farà un intervento musicale e si partirà alle ore 20,45 alla scuola primaria ‘Amalia Bertolucci Del Fiorentino’ in via Carlo Piaggia a Capannori con la deposizione di una corona di alloro alla lapide in ricordo delle vittime civili e dei membri della Resistenza capannorese.

Alle 21, poi al teatro Artè, dopo i saluti del sindaco Giordano Del Chiaro è in programma la proiezione del documentario "I luoghi della Memoria" prodotto dal Comune con la regia di Pier Dario Marzi e la consulenza storica di Emmanuel Pesi. Il documentario contiene anche alcune riprese con drone di Gabriele Casali e illustrazioni tratte dal fumetto "Come into my house" di Emmanuel Pesi e Luca Lenci, (Maria Pacini Fazzi Editore). Seguiranno le testimonianze di Maurizio Perna, parente di Luigi Perna, di Francesca Nardini, nipote di Clotilde Nardini riconosciuta "Giusta Tra le Nazioni" per aver salvato una famiglia di origine ebraica e di Ilia Menicucci, nipote di Ilio Menicucci, partigiano di San Gennaro. In programma anche letture a cura di Greta Federighi.

"Diamo via ad un programma, Re-esistenza, che si svilupperà su quattro anni - spiega l’assessora alla cultura Claudia Berti-, con cui intendiamo introdurre nella discussione culturale di Capannori il moderno concetto di Re-esilienza, che sta guadagnando rilevanza nel mondo universitario all’interno del dibattito storico e filosofico, a 80 anni di distanza da quella fase della nostra società nata dall’opposizione al nazifascismo".