Liberazione di Lucca. Giovedì primo evento per celebrare 80 anni

In occasione degli 80 anni dalla Liberazione (1944-2024) di Lucca l’Associazione Volontari della Libertà e il Centro Studi di Storia Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizzano una tre giorni di eventi per ricordare la fine della guerra per la città e il comune. Giovedì 5 alle 17 all’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte in piazza San Martino si terrà la proiezione del docufilm “Le ragazze del ‘44” di Simonetta Simonetti, con una introduzione di Andrea Giannasi e la regia di Paolo Pescucci.