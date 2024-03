Lezione “in trasferta“ in Olanda. Primo viaggio all’estero per gli alunni del Comprensivo “Carlo Piaggia“

Il progetto Erasmus+ prosegue per l’Istituto Comprensivo “Carlo Piaggia“ di Capannori con la prima mobilità di gruppo in Olanda. Un’opportunità, quella offerta dal programma Erasmus+, che permetterà a tanti ragazzi e ragazze della scuola di svolgere importanti attività formative ed educative all’estero, rafforzando l’integrazione europea e lo scambio culturale con gli altri Paesi membri dell’Unione Europea.

Dopo aver ottenuto l’accreditamento Erasmus+ lo scorso anno per i progetti di mobilità per alunni e personale scolastico che potranno essere realizzati fino alla fine del 2027, l’istituto scolastico ha dunque dato il via al suo primo progetto a cui presto ne seguiranno altri che coinvolgeranno differenti Stati europei. È proprio all’interno di questa cornice che si inserisce il primo viaggio svolto da otto bambini e bambine delle classi quinte della scuola primaria “A. Bertolucci Del Fiorentino“.

Gli studenti, accompagnati dalle docenti Sabina Dianda, Francesca Ricci e Laura Fontana, hanno avuto l’opportunità di svolgere presso la scuola Kindcentrum Aesle di Elsloo, piccola cittadina olandese al confine con il Belgio, numerose iniziative insieme ai compagni di classe olandesi. Un’occasione unica che ha dato modo agli studenti di partecipare alle attività didattiche per un’intera settimana. In particolare, nella Kindcentrum Aesle, hanno partecipato ad attività laboratoriali, come: didattica all’aperto, laboratorio di cucina, approfondimenti scientifici, laboratori di arte, attività digitali, didattica per lo sviluppo delle abilità esecutive e tante altre attività, partecipando alle lezioni della scuola dalle 8 alle 14 per tutta la settimana. L’esperienza ha consentito ad alunni e insegnanti di confrontarsi su obiettivi comuni, quali l’inclusione, la cittadinanza attiva e la competenza digitale. Il gruppo ringrazia sentitamente il dirigente scolastico Rick Roelofs, le insegnanti Petra Janssen, Chrisje Bosch e Cécile Hertog, l’intero corpo docente, gli studenti e le studentesse della scuola olandese per la calorosa accoglienza.

Le attività in giro per le numerose scuole europee che hanno scelto di aderire al progetto Erasmus+ promosse dall’istituto di Capannori non si limiteranno però a questo primo viaggio nei Paesi Bassi, in programma è già stata prevista una nuova esperienza all’estero, questa volta in Spagna, sull’isola di Minorca dal 14 al 20 aprile, che coinvolgerà altre classi e docenti dell’istituto scolastico lucchese.

Andrea Falaschi