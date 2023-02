L’ex cinema Nazionale alla Fondazione Crl

Le ultime proiezioni di pellicole cinematografiche nell’ormai lontanissimo 2009, poi un lungo periodo di totale immobilità, nonostante le numerose voci e nonostante i locali, che fanno parte di un unico immobile dell’ex Dopolavoro dei Monopoli di Stato, fossero passati prima da Fintecna alla Quadrifoglio Genova Spa, una società mista pubblico-privata poi messa in liquidazione nel corso degli anni. Ora, per l’ex cinema Nazionale e per tutto il complesso immobiliare che si affaccia in via Vittorio Emanuele, si apre un nuovo capitolo. La Fondazione CRL ha infatti perfezionato l’acquisto dell’immobile per dar vita ad un nuovo ambiente multifunzionale di arte, cultura e divulgazione. Questo ‘contenitore’ potrà inoltre rappresentare una nuova opportunità per iniziative e attività delle grandi realtà del panorama culturale lucchese che, in molti casi, hanno sofferto proprio della mancanza di un ambiente di questo tipo. Anche qui mostre, happening, incontri: uno spazio che di fatto, da rudere privato in completo disuso, diventa luogo di confronto, aggregazione, inclusione e divulgazione. A dieci anni dal restauro del San Francesco altri “spazi che tornano alla città”. Infine nel palazzo troverà finalmente una degna collocazione la parte più pregevole del proprio patrimonio artistico della Fondazione che conta ormai oltre 150 opere tra pitture, sculture,...