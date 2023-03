Lettera d’amore per Armando Palestrini e i suoi ottanta anni

Armando Palestrini compie oggi 80 e c’è una lettera per lui. “Caro papà, le cose da dirti per i tuoi 80 anni sono talmente tante che non basterebbero le pagine di questo giornale. Allora iniziamo dicendoti: tanti auguri Papà, non puoi immaginare quanto sei importante per Noi! Tanti auguri Papà, per ricordarti che sei il nostro Eroe, il nostro Esempio, Tanti auguri Papà, per dirti Grazie per tutto quello che hai fatto e fai per Noi, Tanti auguri Armando, per il Marito, per il Papà, per il Suocero, per il Nonno amorevole, unico e insostituibile che Tu solo sei! Con tutto l’amore che possiamo. Moglie, figli, nipoti, parenti e amici“.