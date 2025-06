L’esperienza formativa. Gli studenti del Piaggia in Erasmus+ a Minorca

L’Istituto Comprensivo "Carlo Piaggia" di Capannori si avvia verso la conclusione dell’anno scolastico con la fine dell’ultima mobilità di gruppo nell’ambito del progetto europeo di accreditamento Erasmus+. L’iniziativa educativa, alla quale la scuola capannorese ha aderito con convinzione, dallo scorso anno sta portando i giovani studenti lucchesi in giro per le scuole degli stati membri dell’Unione Europea dando loro modo di confrontarsi con sistemi scolastici e attività didattiche differenti da quelle solitamente svolte nel nostro paese.

Undici allievi, accompagnati dalle insegnanti Laura Fontana e Roberta Sbrana, hanno vissuto una settimana intensa e ricca di emozioni presso il Ceip Margalida Florit di Ciutadella de Menorca, sull’isola spagnola di Minorca. Ad accoglierli, una squadra di docenti preparata e appassionata, guidato dalla referente Erasmus+ Núria Quintana e dalla dirigente scolastica Bego Gomés, che ha proposto un ricco programma di attività incentrate sui temi chiave del progetto: cittadinanza, inclusione e digitalizzazione. I piccoli studenti hanno avuto così l’opportunità di immergersi nella quotidianità della scuola minorchina, condividendo esperienze e momenti formativi con i coetanei spagnoli.

Gli studenti partiti dall’Italia – Giacomo Cicerchia e Giada Cicerchia, Ambra Sole Battaglia Giusti, Alessandra Carnicelli e Amélie Tesoro, Caterina Ciomei, Elena Franceschi, Viola Lorenzetti e Giulia Pippi, Luca Balugani e Alessandro Barsotti – hanno potuto svolgere e prendere parte, insieme ai coetanei spagnoli, a lezioni di arte, inglese, educazione fisica, musica, matematica, spagnolo e geografia. Non sono mancati laboratori pratici e interdisciplinari, come quelli dedicati alla tecnologia, all’orto scolastico e all’educazione ambientale, in preparazione alla Giornata mondiale dell’Ambiente del 5 giugno. Ad arricchire ulteriormente l’esperienza, la presenza della professoressa Chiara Landi della scuola secondaria di primo grado, coinvolta in un’attività di Job shadowing, che le ha permesso di osservare da vicino metodologie didattiche e approcci educativi della scuola ospitante.

Oltre alle attività scolastiche, i ragazzi hanno potuto scoprire alcuni dei luoghi più rappresentativi della città di Ciutadella de Menorca, come la Cattedrale, il museo Can Saura, il Castello di San Nicolau e la spiaggia di Plaja Grand. Hanno inoltre assaggiato piatti tipici della tradizione isolana e stretto nuove amicizie, in un clima di autentica condivisione e scambio culturale, che è da sempre la cifra distintiva dell’esperienza Erasmus+. Un viaggio che ha lasciato un segno profondo in tutti i partecipanti, rafforzando competenze, consapevolezza e spirito europeo: valori centrali nella formazione dei cittadini del domani.

Andrea Falaschi