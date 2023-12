“L’elisir d’amore“ di Donizetti chiude il festival “Il Serchio delle Muse“

Saranno l’Orchestra delle Terre Verdiane e il Coro dell’Opera di Parma a musicare, sotto la direzione del maestro Stefano Giaroli, “L’Elisir D’Amore” di Gaetano Donizetti al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana. Il tradizionale appuntamento di chiusura del festival di musica lirica e classica “Il Serchio delle Muse”, ideato dal compianto maestro Luigi Roni, vedrà giovedì 14 dicembre, alle ore 21, la Compagnia Teatro Musica Novecento mettere in scena il melodramma in due atti (su libretto di Felice Romani) per la sapiente regia di Alessandro Brachetti. L’associazione culturale “Il Serchio delle Muse”, in collaborazione con Reggio Iniziative Culturali, porterà così sul palcoscenico uno spettacolo di altissimo livello artistico con interpreti d’eccezione già conosciuti dal pubblico della rassegna: Linda Campanella (Adina), Roberto Iuliano (Nemorino), Marzio Giossi (Belcore), Enrico Maria Marabelli (Dulcamara) e Francesca Giorgia Venturi (Giannetta). "Quest’anno – spiega il presidente dell’associazione Fosco Bertoli – il concerto di fine anno coincide con un riconoscimento importante che la lirica ha ottenuto a livello mondiale. È di questi giorni, infatti, la notizia che la pratica del canto lirico italiano è stata proclamata elemento del patrimonio immateriale dell’umanità. Invitiamo tutti a partecipare a questa splendida serata con protagonisti artisti molto noti al nostro pubblico, tutti grandi amici de “Il Serchio delle Muse” e del maestro Luigi Roni, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare negli anni passati all’interno della nostra rassegna". La serata sarà ad ingresso gratuito. Si consiglia la prenotazione, entro il 12 dicembre, alla Pro Loco di Castelnuovo, telefonando allo 0583.641007 dalle ore 9.30 alle 12.30. Sarà l’occasione anche per un brindisi augurale nella piazzetta antistante il teatro a cura del Gruppo Autieri d’Italia – Sez. Garfagnana.