Le storie di passaggio. Tre donne in prima linea

Un ciclo di incontri, tra presentazioni e dialoghi che avrà al centro un doppio obiettivo: non solo quello di intrattenere, offrire spunti di riflessione e confrontarsi su temi diversi, ma anche di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza ad alcune realtà del territorio. È l’idea nata dalla collaborazione tra tre donne: Irene Luvisi, general manager del Grand Hotel Guinigi, Ilaria Maraviglia, consulente aziendale in marketing e comunicazione, Gina Truglio, titolare della libreria Ubik Lucca. Proprio il Grand Hotel Guinigi farà da sfondo al ricco calendario di eventi in programma.

È stata questa location - punto di riferimento non solo per chi vive e risiede a Lucca, ma anche per i tanti viaggiatori che scelgono come destinazione la nostra città– a ispirare il nome dell’iniziativa. Si chiamerà “Storie di passaggio” per le voci, i pensieri e le emozioni che qui troveranno spazio, in un luogo che, di natura, è già un contenitore di culture diverse e di incontri grazie alle diverse personalità che, nell’hotel, incrociano le proprie strade. Storie “per chi va e per chi viene”, insomma, per chiunque desideri “passare”, tendendo un orecchio, schiudendo lo sguardo, aprendo la mente.

Occasioni di ascolto e confronto preziose per chi parteciperà, ma non solo. Se da una parte l’ingresso sarà totalmente gratuito, infatti, dall’altra l’intento è quello di raccogliere fondi da donare in beneficenza. Durante gli eventi, i rappresentanti dei tre enti e associazioni del territorio a cui sarà devoluta la somma, il Villaggio Del Fanciullo, la Fondazione Alice Benvenuti Onlus e l’Associazione Il Sogno Onlus, avranno modo di raccontare ai presenti qualcosa di più sui progetti e sui percorsi che svolgono. Chiunque vorrà, potrà offrire loro il proprio contributo volontario per sostenere il lavoro e l’impegno di chi quotidianamente opera in queste realtà mettendosi al servizio della comunità.

A inaugurare la rassegna “Storie di Passaggio”, sarà la presentazione del libro “Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera” a firma del giornalista Andrea Cosimini. L’appuntamento al Grand Hotel Guinigi in via Romana è domani alle 18 nella sala Boccherini, dove l’autore dialogherà con la giornalista pubblicista, Francesca Sargenti. Ad accompagnare l’intervista, la musica della lucchese Ilaria Biagini, cantante, compositrice e polistrumentista che renderà l’esperienza ancora più immersiva. Al primo evento in rassegna saranno presenti alcuni rappresentanti dell’Associazione Il Sogno di Castelnuovo Garfagnana.