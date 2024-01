Le stelle della ginnastica ritmica al Palatagliate

Per la tredicesima volta Lucca sarà il palcoscenico del Trofeo Nazionale di ginnastica ritmica “Irene Bacci“, manifestazione in memoria della fondatrice e direttrice della società sportiva lucchese Ginnastica Ritmica Lucca, scomparsa prematuramente nel novembre del 2007. L’evento, che si svolgerà al Palatagliate oggi e domani, richiamerà oltre 165 ginnaste suddivise in diverse categorie ed è organizzato in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia, la Regione Toscana, Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Coni Lucca, Fgi, Panathlon e Centro Provinciale Libertas Lucca.

La manifestazione ideata dal presidente Giannicola Bacci è diventata ormai un appuntamento importante nel panorama della ginnastica italiana. Molte ginnaste che adesso sono nel giro della Nazionale maggiore sono passate dal trofeo Irene Bacci e recentemente hanno partecipato ginnaste nel giro stabile della Nazionale del calibro di Milena Baldassari, Alexia Gorina, Sara Rocca, Francesca Pellegrini, Elisa Badioli, Daniela Mogurean, Sofia Raffaeli, Camilla Centofanti. Nel 2023 ad incantare il Palatagliate ci pensò anche la pluricampionessa Julieta Cantaluppi, della ginnastica Fabriano, che con un esercizio perfetto incantò tutti i presenti.

Quest’anno le società che partecipano alla tredicesima edizione organizzata dall’Asd Ginnastica Ritmica Lucca saranno Unione Edera Ravenna, Ginnastica Girasole Lucca, Ginnastica San Marino, Sg Etruria 1897, Ginnastica Aurora Fano, Ginnastica Iris Firenze, Ginnastica Terranuova, Ginnastica Falciai, Asd Corallo Montemurlo, Fortebraccio Perugia, Ginnastica Ritmica Padova, Stella Azzurra Pontedera, Ginnastica Motto Viareggio e Polisportiva Tirrenia Pisa.

Si inizia questo pomeriggio alle 13.30 con la cerimonia d’apertura, mentre alle 15.30 prenderanno il via le gare con le squadre Allieve 3-2-1; alle 16.45 si terrà la prima premiazione. Alle 17 si svolgerà la gara Allieve 1ª e 2ª fascia con la relativa premiazione alle 18.55 che chiuderà il primo giorno della manifestazione.

Domani invece le gare inizieranno alle 9 con le Junior 1 livello serie C, mentre le Junior 2 livello serie C gareggeranno alle 11.15 e le Junior 3 livello serie C alle 12.15: la mattinata si chiuderà alle 13.25 con le premiazioni. Alle 14 prenderà il via la gara Senior livello serie C ed alle 15.50 ci sarà la premiazione. La penultima gara di giornata si svolgerà invece alle 16 con le Junior livello serie A/B, mentre alle 17.15 l’ultima gara Senior livello serie A/B.

Chiuderà la manifestazione la premiazione alle 19.15 delle gare Junior - Senior livello serie A/B. Un appuntamento importante per tutti gli appassionanti che sicuramente affolleranno le tribune del Palatagliate.

Alessia Lombardi