Le sfide del weekend

Quarta giornata di ritorno in Prima e Seconda categoria, campionati più che mai avvincenti. Nel girone A di Prima il Capannori scende in Versilia contro la Torrelaghese (massesi in casa col Serricciolo), e non può sbagliare per tenere il passo, mentre si ritrova e non molla il Corsagna, ora in quarta piazza e con l’insidiosa gara esterna col CQS Pistoia. Fra le altre, attenzione alla Folgor Marlia, impegnata sul terreno del Romagnano, all’Academy Porcari, fra le mura amiche per confrontarsi col quotato Capezzano, ed a due sfide fra compagini nostrane: l’Atletico Lucca sale a Gorfigliano al cospetto dei Diavoli Neri, e la posta in palio è altissima pure a Montecarlo, dove i grigiorossi, ora in piena zona retrocessione, ospitano il Pieve Fosciana che, dal canto suo, deve muovere la classifica per non rischiare brutte sorprese.

In Seconda categoria, nel girone A soffrono e sono appaiate al penultimo posto Folgore Segromigno (in casa col Monzone) e Pieve San Paolo (contro il Corsanico), anche se il match-clou della domenica è in calendario in un girone B ricco di grande fascino. Allo stadio "Elso e Rolando Bellandi" di Ghivizzano infatti, i biancorossi padroni di casa (attualmente al terzo posto), ricevono la capolista Piazza 55, la formazione che sta dominando il campionato sotto l’esperta guida di Edoardo Micchi. Si tratta di una partita fondamentale in ottica futura: un successo dei garfagnini (dopo quello di Pescia), darebbe ulteriore slancio allo loro fuga solitaria, un’affermazione del Ghivizzano, al contrario, rimetterebbe tutto in discussione, col il Pescia secondo che potrebbe approfittare(gioca in casa con la Morianese).

Nel resto del programma spiccano i derby Atletico Castiglione-Fornaci e Gallicano-Molazzana, con queste altre gare a completare il quadro: Borgo a Mozzano- Giovani Via Nova, Chiesina-Adademy Tau, San Macario Oltreserchio -Borgo a Buggiano e Valfreddana-Cascio. Fischio d’inizio per tutti alle ore 15.