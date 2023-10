Le scuole chiudono a Lucca per tre giorni: vacanza per studenti e professori

I Comics regalano tre giorni di vacanza agli studenti (e professori) lucchesi che potranno contare su un ponte più lungo per il periodo dei morti e di ognissanti. Come ormai accade sempre negli ultimi anni, il sindaco Mario Pardini ha firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, che hanno sede sul territorio comunale di Lucca per tutta la durata del festival.

"In particolare – viene spiegato – visto l’eccezionale afflusso di pubblico previsto, nei giorni del festival resteranno chiusi tutti gli istituti scolatici pubblici e privati di ogni ordine e grado e i servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati dell’intero territorio del Comune di Lucca, nella totalità delle rispettive sedi".