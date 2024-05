Le scelte giuste per il domani. Parola d’ordine: riforestazione

Sostenibilità ambientale, kilometroverde, riforestazione...finalmente abbiamo scoperto il significato dietro queste parole! Ecco a voi il progetto “La carta che pianta gli alberi” promosso da Cartiere Carrara. Il progetto prevede due tipologie di forestazione: kilometroverde Lucca e le piantagioni policicliche. Grazie al progetto kilometroverde Lucca si mettono a dimora nuovi alberi nel tratto che si estende dall’uscita dell’autostrada Lucca Est a quella di Capannori.

E’ stata scelta questa zona perché sull’autostrada c’è molto traffico che sta inquinando la natura e l’aria che respiriamo ogni giorno : sono state quindi impiantate delle specie arboree per ricostruire il nostro bosco, attualmente sono state piantate 15.000 piante, ma l’azienda conta di arrivare a 150.00 entro il 2030..un numero esorbitante! Cartiere Carrara sta lavorando anche alle piantagioni policicliche. Ci siamo chiesti: che cosa significherà questa parola così difficile? Non troppo lontano dalla nostra scuola, nella zona di Badia Pozzeveri, stanno piantando una serie di alberi che crescono in tempi diversi. Inoltre sarà realizzato un centro studi sui temi della sostenibilità ambientale: chissà se un giorno potremo visitarlo! Tutti questi alberi andranno ad abbellire un’area pianeggiante che ora è spoglia. Ci saranno piante come noci, ciliegi, frassini, pioppi, platani e arbusti. Finalmente avremo tanti piccoli polmoni verdi per purificare la nostra aria! Tutti noi dovremmo stare attenti ed evitare di inquinare troppo, altrimenti potremmo arrivare al punto di non respirare più ossigeno ma anidride carbonica, cosa che non vogliamo.

Ci siamo incuriositi e dopo esserci documentati, abbiamo scoperto che la superficie boschiva della Toscana è di 1 milione e 151 mila ettari, pari al 47% del territorio regionale. Noi vogliamo conservare questo patrimonio boschivo. Le specie che compongono i boschi toscani sono in gran parte le querce caducifoglie (cerro, roverella) con 414.000 ettari, pari al 38% di tutta la superficie boschiva. Perciò abbiamo capito che dobbiamo impegnarci affinché ogni volta che si taglia un albero, ne venga piantato un altro!

Gli alberi sono necessari per l’ossigeno e anche per la carta, noi a scuola lo sappiamo bene... A proposito della carta, abbiamo imparato che questa parola deriva dal latino: “Charta”. Sappiamo inoltre che i Cinesi furono i primi ad inventarla. Questo lavoro ci ha fatto capire quanto siamo importanti e che il futuro del nostro pianeta dipende dalle scelte che facciamo oggi.