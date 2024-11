“Le relazioni pericolose“ con la Sandrelli e la firma di Debora Pioli

C’è la firma di Debora Pioli sulle “Relazioni Pericolose” che inaugura al Maggio Musicale Fiorentino “La Toscana delle Donne”. L’autrice lucchese, di Pieve Fosciana in Garfagnana, scrive infatti per Stefania Sandrelli il testo che segna il ritorno sulle scene teatrali dell’icona del cinema italiano. Un testo che ha convinto a tornare sulle scene teatrali l’icona del cinema italiano Stefania Sandrelli, in sala in questi giorni con “Parthenope” del regista Paolo Sorrentino. Un reading teatrale esclusivo, che unisce musica dal vivo e poesia, secondo il registro che da oltre vent’anni Debora Pioli propone e persegue come divulgatrice e apprezzata voce di grandi eventi, librettista d’opera, manager culturale e drammaturga.

Ad accompagnare la lettura di Stefania Sandrelli sul palcoscenico sarà il pianista Rocco Roca-Rey e la soprano Hanying Tso. “Un progetto speciale ideato dalla geniale Elena Marazzita per Aida Produzioni, davvero un incontro elettivo”, spiega l’autrice, “subito accolto dal regista e direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri, che ne cura la mise en scène”.

“Relazioni pericolose” si ispira all’omonimo romanzo epistolare francese di Choderlos de Laclos per dare una lettura originale di “Cavalleria Rusticana” di Mascagni attraverso il punto di vista della sua protagonista, Santuzza. “Parto dalla trama dell’opera di Mascagni su libretto di Targioni-Tozzetti, a sua volta ripresa dalla novella di Giovanni Verga, e guido Santuzza verso un’emancipazione dal suo destino di vittima – racconta l’autrice –. Sia nella dinamica interpersonale e non solo, le relazioni, ovvero tutto ciò che ci mette in relazione con qualcos’altro, sono tutte pericolose“. Il reading ha debuttato al Mascagni Festival, e dopo il Maggio Musicale Fiorentino sarà protagonista al Corto Dorico FilmFest di Ancona, a Messina e a Milano.